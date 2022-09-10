Tepkiler üzerine Başkan Soyer'den dikkat çeken paylaşım!

İzmir dün kurtuluşunun 100. yılını coşku ile kutladı. Kutlamalarda bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözleri Cumhur İttifakı tarafından tepki ile karşılandı. Başkan Soyer bunun üzerine sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yaptı



İzmir dün büyük bir şölenle kurtuluşunun 100. yılını kutladı. Kutlamalarda konuşma yapan Başkan Soyer, "Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular." dedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP'den tepki geldi.

Tepkiler üzerine Başkan Soyer sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Soyer paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin!



Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez.

Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz.