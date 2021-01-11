Tepkiler üzerine Buca Belediyesi harekete geçti!

Geçtiğimiz günlerde Buca'daki ormanlık alana dökülen hafriyat tepkilere neden olmuştu. Buca Belediyesi ormanı temizleme başladı

İzmir Buca'da ormanlık alana dökülen moloz ve hafriyat bölgedeki insanların tepkisine neden olmuştu. Haberin yayınlanmasının ardından Buca Belediyesi harekete geçti.

Buca Belediyesi, ormanlık alanda temizlik çalışmalarını başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapılan açıklamada, Yıldızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alana kimliği belirsiz kişilerce dökülen molozların kaldırılması çalışmasına başlandığını belirtti. Açıklamada şunlar dile getirildi: "Gelinen süreçte, ekiplerimizin orman içerisinde çalışmaları sürerken; yamaçlık alanda kontrollü yürütülen çalışmaların ise o noktanın yağışlardan dolayı zeminin balçık haline gelip çalışmaya geçit vermemesi nedeniyle riskler değerlendirilmiştir. Ayrıca Yıldızlar Mahalle Muhtarımız İsmet Dirbisoğlu'ndan gelen talep de göz önüne alınarak bu noktaya çok yakın bölgede, geçimini tarımla sağlayan vatandaşlarımızın ekili ürünlerinin zarar görmesini engellemek için söz konusu yamaç alandaki çalışmalarımıza, olumsuz hava-zemin ve çalışma koşulları düzelinceye kadar ara verilmiştir. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını, ormanlık alanlarda vicdansızlar tarafından çevre ve doğamıza kasteden kaçak moloz dökümünün yapıldığının görülmesi, anında verdiğimiz mücadeleye destek olmalarını ve belediyemizin ‘0232 439 10 10 numaralı telefonu’ ile ‘156 Jandarma İmdat Hattı’na ihbarda bulunmalarını önemle rica ediyoruz"