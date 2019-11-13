Terk edilmiş evler "Metruk" sergisinde hayat bulacak

Esen Özay'ın ismini 'bırakılmış, terk edilmiş' sözcüklerinden alan "Metruk" adlı fotoğraf sergisi, 16 Kasım Cumartesi günü 18.00'de Karşıyaka'da açılacak.

Bengisu Çay ve Sanat Kafe'de gerçekleşecek açılışın ardından İzmir'in Tire kentinde tarihe tanıklık etmiş metruk evler ve hanlar sanatseverlerle buluşacak. QR kodlar ile dileyenler fotoğraflarda yer alan terk edilmiş evleri 360 derece görüntülerle gezebilecek. Sergi, 16 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. İlk kişisel fotoğraf sergisi olan "Metruk" ile ilgili Esen Özay'ın ifadeleri ise şöyle: "Tire'deki bu maceram 2017 yılında başladı. Yıkılmaya yüz tutmuş, bir o kadar da büyüleyici bu yapıların peşine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Işık Sezer tarafından yürütülen Kent Fotoğrafı Estetiği dersi kapsamında araştırma yaparken düştüm. Ve bir daha da bırakamadım onları. Kırılan her bir ahşap pencere, duvarlarından yere düşen her bir taş parçası benim de canımı yakıyordu. Neyse ki 'fotoğraf' vardı. Bu yapıların restorasyon veya sahiplerinden ilgi bekleyişlerine fotoğraf makinemle tanık olduk. Fotoğraflarda terk edilmişliğin hüznünü ve doğa ile yeniden doğuşun sevincini eş zamanlı hissettirmeye çalıştım. Temennim, aralarında bugünü göremeyen evlerin de yer aldığı bu fotoğraflar aracılığıyla izleyiciyi tarihin küçük bir kesitine tanık etmek ve fotoğraflardaki sese kulak vermelerine vesile olmak..."