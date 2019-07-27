Terör mağduru çocuklar Pamucak'ta eğlendi

Mardin Nusaybin'den gelen terör mağduru çocuklar, Pamucak'ta denizin tadını çıkardılar. Selçuk Belediyesinin ev sahipliğinde Pamucak restoranda sabah kahvaltısı yapan 41 öğrenci, kahvaltı sonrası denizin tadını çıkardılar. Öğrenciler daha sonra Efes Selçuk'un tarihi ören yerlerini gezdi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık yaratmak adına kurulan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri bu kez Pamucak'ta denizin keyfini yaşadılar. Selçuk Belediyesi Pamucak Restoranda güne sabah kahvaltısıyla başlayan terör mağduru öğrencilere Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin eşlik etti.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel adına öğrencilerin Efes Selçuk'ta olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "Sizler bizim en büyük değerimizsiniz. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerde yeniden bir arada olmak isteriz" diyerek, öğrencilerin doyasıya eğlenmelerini istedi.

İzmir'in tarih kokan ilçelerini gezerek sosyal sorumluluğu artırmak adına düzenledikleri geziden son derece memnuniyetle ayrılan öğrenciler, yaşadıkları bugün için Selçuk Belediyesine alkışlarla teşekkür ettiler. Denize ilk kez giren ve denizin tadını çıkaran öğrenciler, daha sonra Efes Antik Kenti ve Meryemana Evini gezdi.