Teşekkürler İzmir bu işi başaracağız

İzmir’in sokağa çıkma yasağında, halkı ve ilgili kurumlarıyla başarılı bir sınav verdiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; “Vatandaşlarımız sağduyulu davrandı ve karara neredeyse yüzde yüze varan bir uyum gösterdi. İzmirli hemşerilerime teşekkür ediyorum, bu işi el birliği ile başaracağız.” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağını geride bırakan İzmir’deki tabloya ve yürütülen yardım ve destek çalışmalarına yönelik bir açıklama yaptı. İzmir’in sokağa çıkma yasağında, halkı ve ilgili kurumlarıyla başarılı bir sınav verdiğini belirten Başkan Sürekli; “Vatandaşlarımız sağduyulu davrandı ve karara neredeyse yüzde yüze varan bir uyum gösterdi. Polisimiz, bekçilerimiz, jandarmamız, sağlıkçılarımız ise en küçük bir zafiyete mahal vermeden görevinin başındaydı. Bu uyum, koronavirüsle mücadelede yakaladığımız birlik beraberlik ruhunun gücünü gösterir. İzmirli hemşerilerime teşekkür ediyorum, bu işi el birliği ile başaracağız.” diye konuştu.

Sürekli, evde kalma ve sağduyulu olma çağrısını yinelediği açıklamasında; bu uyumu ve güven ortamını korumak gerektiğinin altını çizdi. Şu ana kadar ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi yardımlar, Vefa Destek Grubu ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SDYV) çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Başkan Sürekli, 10 Marttan bu yana; 27 bin 110 aileye 3 Milyon 70 Bin 149 TL nakdi yardım yapıldığını ve 23 Mart tarihinden itibaren de 145 bin 252 İzmirlinin hizmet talebine karşılık verildiğini açıkladı.

Devlet millet el ele!

Yasağın açıklanması ile birlikte İzmir ve ülke genelinde tüm vatandaşların hassasiyet gösterdiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sözlerini şöyle sürdürdü; “Emniyet güçlerimiz, jandarmamız ve tabi ki sağlıkçılarımız tüm imkânlarıyla, yasağın ilk gününde ve ilk dakikalarından itibaren vatandaşımızın yanındaydı. Canlarını dişlerine takarak ortaya koydukları fedakârlığı biliyoruz ki halkımız da takdir etti. İzmir ve ilçelerinde en küçük bir aksama, eksik söz konusu olmadı. Tüm tedbirler yerinde ve zamanında alındığı gibi, yardım ve destekler de artarak devam ediyor. İlgili kurumlarımız soluk almadan görevlerinin başında. Bu süreçte; haksız, insafsız, yersiz eleştirilerle bunca emeği görmezden gelmek, mücadele ruhuna gölge düşürmek doğru değildir. Bu tehlikeli mücadele sürecinde, devlet ve milletin el ele vererek sergilediği fedakârlık ve uyum gösterdi ki; biz bu işin altından el birliği ile kalkacak, başaracağız.”

Her sese karşılık veriliyor

İzmir Valiliği koordinasyonunda İzmir’in 30 ilçesinde çok büyük bir ağ oluşturulduğunu ve her sese karşılık verildiğini, evde kalmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Başkan Sürekli; Vefa Destek Grupları ile SDYV aracılığı ile yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi de verdi. Sürekli, açıklamasını rakamlarla sürdürdü; “10 Marttan bu yana 27 bin 110 aileye 3 Milyon 70 bin 149 TL nakdi yardım yapılmıştır. İkinci faz bugün başlayacak ve ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlar sürecektir. Yine aynı tarihten itibaren 8 bin 821 aileye gıda yardımı, 2 bin 993 aileye temizlik malzemesi, 2 bin 889 aileye de kavurma dağıtılmıştır. Her gün, bin 250 ailemize üç öğünleri için yemek servisi gerçekleştirilmektedir. 23 Marttan bu yana İzmir’de 112, 155 ve 156 hatları üzerinden 174 bin 650 arama gerçekleşmiştir. Bunların arasında 145 bin 252 vatandaşımızın yardım talebine karşılık verilmiş ve 29 bin 398’ine ise danışma ve yönlendirme hizmeti verilmiştir. Görüldüğü üzere; ‘Biz bize yeteriz’ formülü geçerlidir, başarıyla işlemektedir ve İzmir de sahipsiz değildir. Şu ana kadar, karşılanamayan bir talebin olmaması umut vericidir ve canla başla çalışan yardım ekipleri övgüyü hak etmektedir.