Tıkanan damarları açmak için sahada

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç icraat birimlerindeki müdürleriyle birlikte sahaya indi, "İlçemizin tıkanan damarlarını açıyoruz" dedi.

Bucalı hemşehrilerin daha güzel ve temiz bir çevrede yaşayabilmeleri için sorunsuz bir kent yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Kılıç, yerinde yönetim ilkesiyle ilçe sokaklarında ve muhtarlıklarda yoğun bir mesai gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmaların yaklaşık 2 hafta süreceğini belirten Başkan Kılıç, "Saha çalışmalarımız kapsamında 47 mahalle muhtarıımızı ziyaret edeceğiz. Çalışmalar ve talepler yerinde incelenecek. Çalışmalara ilk olarak Buca'nın dezavantajlı mahalleri olan Fırat, Seyhan, Yeşilbağlar, Göksu ve İnkılap mahallelerinden başladı" dedi. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde mevcut çalışmaların değerlendirilmesinin ardından, mahalle sorunları teker teker masaya yatırıldı. Muhtarlar, hazırladıkları dosyalarla mahallenin sorunlarını aktarırken, talepler öncelik sırasına göre belirlenerek müdürler tarafından hızlı bir şekilde planlamaya alındı.

Sorun kalmayacak

Muhtarlık ziyaretlerinin ardından mahalle esnaf ve hemşehrilerle bir araya gelerek sorunları dinleyen Kılıç, "Hemşehrilerimizin çok makul talepleri var. Vatandaşlarımızın en doğal isteği olan temiz ve düzenli bir çevrede yaşamak istiyor. Bu isteği gerçekleştirebilmek için 6 aylık sürede belediyenin asli görevi olan faaliyetlerinde tıkanıklıklar tespit ettik. Tıkanan ana damarları kalıcı bir şekilde açmak için kıt kaynaklarla en verimli çalışmayı yapabilmek için çalıştık. Şimdi sokak sokak gezerek tıkanan kılcal damarları da yerinde açıp sorunsuz bir Buca'yı inşa edeceğiz. Bizim asli görevlerimizi gerçekleştirmemiz bir proje değil zorunluluktur. Artık Buca'da temizlik, park, yol gibi sorun kalmayacak" diye konuştu.

