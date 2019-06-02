Tıp öğrencileri için yeni doğan simülasyon laboratuvarı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi'nde hayata geçirilen Neonatal Simülasyon Laboratuvarı ile öğrenciler yeni doğan bebeklerde oluşabilecek komplikasyonlara karşı deneyim kazanacak.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Neonatal Simülasyon Laboratuvarı EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açıldı. Birçok özel maket ve gelişmiş neonatal simülatörün bulunduğu laboratuvarla tıp fakültesi öğrencileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri, neonatoloji yan dal uzmanlık öğrencileri ve uzmanları yeni doğan bebeklerde yaşanabilecek komplikasyonlara yönelik tecrübe kazanacak. Neonatal simülatör, geliştirilen matematiksel yazılımla yeni doğan bebekte çeşitli tıbbi senaryolarda uygulanan tedavilerle kan basıncı, bağırsak hareketleri, kalp ritmi gibi birçok yaşamsal faaliyet ile yanıtın gözlemlenebilmesini sağlayacak. Laboratuvarın açılışını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu'ndan bilgi aldı. Laboratuvarın bebek ölümlerinin azaltılmasını sağlayacağını aktaran Budak, şunları kaydetti: "Bu laboratuvar, eğitim alan öğrencilerimiz ve yan dal yapan asistanlarımız açısından çok önemli. Üniversite olarak tıp eğitimine özel bir önem veriyoruz. Tıp Eğitimi Anabilim Dalında birçok revizyona gittik. Çocuk Hastanesinde açtığımız yeni doğan bebek simülasyonu laboratuvarı, kordon kanı bankası, ultrason çekimlerindeki yeni teknolojilere yönelik alet ve ekipmanların alınması konularında, yeni teknolojileri en iyi şekilde takip eden üniversite konumundayız. Bununla övünüyoruz çünkü Türkiye'nin her yerinden talep alıyoruz."

En gelişmiş yazılıma sahip

Doç. Dr. Köroğlu ise neonatal simülatörün Türkiye'deki en gelişmiş yazılıma sahip olduğunu belirtti. Köroğlu, "Simülasyon eğitimi hekimlere, kritik durumlarda hatasız tıbbi uygulama yapma konusunda benzersiz bir deneyim sağlıyor. Neonatal girişimlerde de özellikle canlandırma olsun, invaziv girişimler olsun özellikle maket üzerinde yapıldığı zaman hekim ve hemşireler hasta başında daha mükemmel bir performans sergileyebiliyorlar. Bütün bunlarda kliniğe, bebek ölümlerinin azaltılması olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.