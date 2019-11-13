TIR'ın altında kaldı 50 metre sürüklendi

Bornova'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen Çapan Arslan (69), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

TIR'ın altında kaldı 50 metre sürüklendi
13 Kasım 2019 Çarşamba 13:22

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Çapan Arslan, Osman Çetinkaya idaresindeki 26 ZB 148 plakalı TIR'ın altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine TIR şoförü durdu. Olayın bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Arslan, ambulansa Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra gözaltına alınan TIR şoförü Çetinkaya'nın, ifadesinde Arslan'ı kör noktada kaldığı için görmediğini söylediği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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