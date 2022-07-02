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TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu! İşte o anlar...

İzmir'de, lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen TIR'ı fark eden otomobil sürücüsü, son anda manevra yaparak kurtuldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı

02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:28

Kaza, perşembe günü, Çevre Yolu Osmangazi Viyadüğü'nde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova yönüne giden demir yüklü TIR, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada TIR’ın geldiğini gören otomobilin sürücüsü yaptığı manevrayla son anda kurtuldu. Kaza anı, arkadan gelen başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

TIR'ın dorsesinden yola saçılan demirler bölgeye gelen ekipler tarafından toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tır #karşıyaka #son anda kurtuluş
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