Tire'de anaokulu öğrencilerine "Hayvanları Koruma Günü" eğitimi

Tire ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Veteriner Hekim Özge Yazar Okur, Tire Mehmet Titiz Anaokulu'ndaki öğrencilere hayvanlara yaklaşım konusunda eğitim verdi. Okur, anaokulunun bahçesine getirdiği 3 köpek ve 1 kedi ile uygulamalı olarak verdiği eğitimde, hayvanlara davranış yöntemleri konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiğini kaydeden Okur, "Minik öğrencilere, hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlattım. Okul bahçesinde kedi ve köpekleri sevdiler." dedi.