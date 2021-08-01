Tire'de Başkan'dan Manavgat için yardım çağrısı

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Manavgat'ta gerçekleşen yangın sonrası yardım kampanyası düzenleyerek tüm Tirelilere yardımlaşma çağrısında bulundu

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu ifade eden Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran "şimdiye kadar ülkemizin neresinde olursa olsun yardım söz konusu olduğunda Tireliler olarak elimizi taşın altına koyduk, bugün de bir ve beraber olup, yaraları beraber saracağız dedi.

Yardım malzemelerinin kullanılmamış olması konusunda özel olarak hatırlatmada bulunan Başkan Duran "Yastık, halı, kilim, ayakkabı, çocuk bezi, kadın pedi, battaniye, yorgan, çarşaf, yatak (Tek Kişilik) gibi acil ihtiyaç malzemelerini Tire Belediyesi Hizmet Binasına getirmenizi rica ediyoruz"dedi.

Başkan Duran yangında zarar gören çiftlik hayvanlarını da unutmayarak yardım çağrısında " besi ve süt yemi" bağışında bulunulmasını rica etti.