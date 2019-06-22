Tire'de eğitim şenliği

Tire'de Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Şenliği 8. kez düzenlendi.

Tire'de eğitim şenliği
22 Haziran 2019 Cumartesi 14:53

Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin yıl boyunca çalıştırdığı halk oyunları kursları öğrencilerinin gösterileri beğeniyle izlendi.

Programda konuşan Kaymakam Hasan Tanrıseven, bugün çok güzel bir şenlik hazırlandığını belirterek, "Halk eğitim merkezimiz çalışmaları ile marka olmuş durumdadır. Halk oyunlarından tutun da en ücra mahallelerdeki kurslarla vatandaşlara hizmet veriyor. Unutulmayacak bir şenlik yaşandı" dedi. 

Şenlikte 17 eğitmenin hazırladığı 35 geleneksel Türk halk giysisinden oluşan Otantik Kadın Kıyafetleri Defilesi büyük beğeni topladı.

Şenlik, İzmir Devlet Türk Müziği Dans ve Müzik Topluluğunun Yeşilçam Filmlerinin şarkılarından oluşan konseri ile sona erdi.

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