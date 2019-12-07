Tire'de halı dokuma kursu açıldı

Tire Belediyesi, İŞKUR ve Tire Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile Kadın Dayanışma Merkezinde halı dokuma kursu açıldı.

Tire'de halı dokuma kursu açıldı
07 Aralık 2019 Cumartesi 15:25

Tire Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden Nursel Yelkovan'ın eğitmenliğinde açılan halı dokuma kursunda Tireli 13 kadın kurs görmeye başladı. 3 ay sürecek kursta kadınlar hem yevmiye alacak hem de sigorta primleri tam gün üzerinden yatırılacak. Kursun ilk gününde kadın kursiyerleri Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın eşi Necibe Duran, Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Duygu Hazırol ve KDM Sorumlusu İpek Kendirci de yalnız bırakmadı. 


Kaynak: AA
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