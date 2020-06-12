Tire'de kadınların başlattığı keten projesinde ilk hasat heyecanı

İzmirli 9 kadının girişimi ile kurulan Döngü Kooperatifinin girişimi ve Tire Belediyesinin desteğiyle deneme ekimi yapılan ketende ilk hasat yapıldı.

Tire'de kadınların başlattığı keten projesinde ilk hasat heyecanı
12 Haziran 2020 Cuma 13:40

Belediyeden yapılan açıklamada 5 dönümlük arazide ekili ketenlerin hasat edilmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Döngü Kooperatifi Başkanı Zeynep Derece, verdiği samimi destek için Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'a teşekkür ettiklerini ifade ederek,  "Geçtiğimiz sene, Karadeniz’de başlattığımız üretimi, Başkan Duran’ın tanıdığı bu önemli olanak sayesinde kendi bölgemiz Ege’de gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Duran da Tire’de keten üretiminin başlamasına vesile oldukları için mutlu olduklarını belirterek, katma değeri yüksek bir bitki olan ketenin bölgede yaygınlaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

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