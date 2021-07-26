Tire'de mermer ocağı tepkisi: Ağaçlar da tarihi eserler de tehdit altında!

Tire'de açılmak istenen yıllık 500 bin ton kapasiteli mermer ocağı ile kızılçam ormanlarıyla kaplı, tarihi eser kalıntılarının ortaya çıktığı Kartal Dağı tehdit altında

İzmir'in Tire ilçesi Büyükkale ve Küçükkale köyleri yakınındaki Kartal Dağı Mevkii'nde yıllık 500 bin ton kapasiteli yeni bir mermer ocağı açılmak isteniyor.

"Emerald Taşımacılık Maden İnşaat" adlı şirket tarafından kurulmak istenen mermer ocağının ruhsat alanının yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğündeki 95,49 hektarı kapsadığı öğrenilirken ÇED alanının ise 24,8 hektarlık alanı kapsadığı biliniyor.

Maden işletmesi ruhsatı verilebilmesi amacıyla ÇED izin sürecinin başlatılmasını Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, bu bölgede halihazırda bir maden ocağı varken bu ocağa çok yakın bir mesafede, üç adet sekizer hektardan 24 hektarlık bir alanda mermer ocağı kurulmasının nedenini sordu. Beko, bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra arkeolojik değerleri barındıran, kültür, tabiat varlığı olduğunu da hatırlattı.

Beko, "Soru önergeme karşılık bürokratik bir yazı geldi. Benim sorularım gayet açık ancak Sayın Kurum adeta dalga geçer gibi bir yanıt yolluyor. Sorularımın yanıtları bunlar değil. Üstelik topu İzmir Valiliği ve Tire Kaymakamlığına atıyor. Verilen cevap ile birlikte mermer ocağının ruhsat alanının yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğündeki 95,49 hektar alanı kapsadığı ancak ÇED alanının 24,8 hektar olduğu görülmüştür. Çelişkilerle dolu böylesi bir cevabı kabul etmek mümkün değildir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tire köylüsü imza kampanyası başlattı

Mermer ocağı kurulmak istenen kızılçam ormanlarıyla kaplı Kartal Dağı'nda tarihi eser kalıntılarının da ortaya çıktığını söyleyen Beko, müze yetkililerinin bölgeyi incelemeye alırken, Tire köylüsünün ise mermer ocağı girişimini geri çektirmek için imza kampanyası başlattığını anımsattı.

Kartal Dağı’nın eteklerindeki köylerin geçimini tarım, hayvancılık ve çiftçilikle temin ettiklerini kaydeden Beko, "Bu dağ hem ilçenin elinde kalan orman vasfındaki tek coğrafya olması hem de orman dokusu itibariyle bölgedeki vahşi yaşamın tek barınma alanı olarak kalması sebebiyle özel bir önem sahiptir. Ayrıca stratejik konumu sebebiyle asırlar boyu onlarca medeniyete yurt olmuş olan Kartal Dağı halen o medeniyetlerin izlerini taşıyan arkeolojik kalıntıları, sulak ve tapınma alanlarıyla dağ içinde farklı alanlara serpilmiş mezar ve yapı kalıntılarıyla tarihi değerlere sahiptir" bilgisini paylaştı.