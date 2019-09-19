Tire'de silahlı kavga: 3 yaralı

Tire iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tire'de silahlı kavga: 3 yaralı
19 Eylül 2019 Perşembe 10:19

Alınan bilgiye göre, TOKİ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir apartmanın penceresinden açılan ateş sonucu H.S., A.K. ve B.K. yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çok sayıda kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.


Kaynak: AA
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