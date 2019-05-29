Tire'de, Sunullah Efendi büstü açıldı

Tire'de, 100 yıl önce düşman işgaline karşı milli mücadeleye destek veren Sunullah Efendi'nin büstü açıldı.

Tire Belediyesi Kent Müzesi önündeki büstün açılışında konuşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, büstün açılış tarihi olarak 28 Mayıs'ı seçmelerinin özel bir anlamı olduğunu, Yunan işgalinin 100 yıl önce 28 Mayıs'ta başladığını kaydetti.

Cahillikle mücadele

Sunullah Efendi'nin o günlerde insanlara vatanperver çağrılarda bulduğunu, işgalin en başında onurlu bir duruş sergilediğini, Tire'de Kuvayımilliyenin ilk adımlarını atttığını ifade eden Duran, şöyle devam etti:

"Sunullah Efendi, Gökçen Efe ve zeybeklerine istihbarat sağlamış, lojistik destek vererek milli mücadelenin büyümesine ve işgale karşı büyük bir hareketin çıkmasına vesile olmuştur. Cumhuriyete kadar düşman ve işbirlikçileri ile cumhuriyetten sonra ise cahillikle mücadele etmiştir. Hayatı boyunca ilçesi ve ülkesi için çalışmış pek çok sivil toplum ve derneklerin ya kurucusu ya da destekçisi olmuştur. Tire'de cumhuriyet döneminin ilk müftüsü olan Sunullah Efendi aynı zamanda Halk Fıkrasının kurucularındandır."

Programda Duran, Sunullah Efendi'nin torunu Belgin Değirmencioğlu, Duran'a çiçek takdim etti.