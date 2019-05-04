Tire'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Tire'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına başvuran 28 okul arasından 4 ortaokul ve 3 lisenin projesi kabul edilerek destek almaya hak kazandı. 

Tire'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:23

Tire Atatürk Ortaokulu'nda yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışında konuşan okul müdürü Fatih Kuş, fuarın ülkede bilim kültürünün yaygınlaştırılmasını sağladığını belirterek ilim ve sanatın iç içe olduğu 20 projeyle fuara katıldıklarını dile getirdi. 

Projelerde katkısı olan herkese teşekkürlerini ileten Kuş, "Okumayı, düşünmeyi, uygulamayı ve son olarak neticelendirmeyi teşvik etmek, güçlü bir Türkiye için 'ben de buradayım' diyebilen nesiller yetiştirmek dileğimiz." dedi. 

Daha sonra Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Karpuz, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler fuarın açılış kurdelesini kesti.

Açılışından ardından konuklar fuar stantlarını gezdi, öğrencilerden bilgi aldı. 

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