Tire'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Tire'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Tire'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
04 Temmuz 2020 Cumartesi 10:39

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, H.G. ve E.D'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte İhsaniye Mahallesi Öğretmen Sokaktaki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi. H.G. ve E.D. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantısı olduğu belirlenen M.U. ve G.Ç'nin araçlarında yapılan aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.Ç. serbest bırakılırken H.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. ile M.U. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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