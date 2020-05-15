Tire'de uyuşturucuya 2 gözaltı

İzmir'in Tire ilçesinde, çeşitli miktarlarda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Tire'de uyuşturucuya 2 gözaltı
15 Mayıs 2020 Cuma 09:27

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ürettiği belirlenen İ.G.'yı gözaltına aldı. İ.G. ile bağlantılı olduğu tespit edilen E.A. adlı bir diğer şüpheli de evine yapılan operasyonla yakalandı. E.A.'nın evinde yapılan aramada 521 kök Hint keneviri, 1 kilo kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 gram kullanıma hazır esrar ve uyuşturucu tüketici için kullanılan aparat ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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