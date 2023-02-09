Tire futbolunda Hakan Doğan yası

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'taki İzmir temsilcilerinden Tire 2021 Futbol Kulübü, geçen sezon takımda forma giyen sağ kanat oyuncusu Hakan Doğan'ın (32) Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetmesiyle yasa büründü
Bu sezon yine Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'da oynayan talihsiz futbolcu, 6 Şubat'ta 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte altında kaldığı kulüp tesislerinin enkazından kurtarılamadı.
Tire 2021 FK, talihsiz futbolcunun vefatı sonrası, "Hakan Doğan'ı kaybettik. Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü'nde yer alan geçtiğimiz dönem Tire FK’da oynayan ve Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altında 3 gün kurtarılmayı bekleyen futbolcu Hakan Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldığını üzülerek öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" mesajını yayınladı.