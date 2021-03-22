Tire Süt Kooperatifi Başkanı uyardı: Önlem alınmazsa su bulamayacağız!

Çölleşme, sulu tarım alanlarının azalması ve yeraltı su kaynaklarının çekilmesi sorunlarına dikkat çekmek için 20 yıldan bu yana çağrıda bulunan ve çözüm önerileri sunan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, 22 Mart’ın her yıl Dünya Su Günü olarak kutlandığını belirterek “Bir an önce eyleme geçilmezse bırakın kutlama yapmayı çok yakın gelecekte sudan bahsedemeyecek duruma geleceğiz. Su olmazsa; ot olmaz, ot olmazsa et ve süt yani temel gıdamız olmaz. Su biterse tarım, tarım biterse hayat biter” dedi

Dünyanın en verimli tarım arazilerinden olan ve kalitesiyle marka haline gelmiş bir çok tarım ürünün üretildiği Küçük Menderes Havzası’nda yeraltı sularının bitme noktasına geldiğine vurgu yapan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük;

“Artezyen kuyularımızın bir çoğu kurudu. Süt hayvancılığının merkezi olan bölgemizde kaba yem üretimi büyük oranda azaldı, üreticiler tarımsal faaliyetleri bırakma noktasına geldi. Bir çok işletme, ilk bahar aylarından itibaren süt hayvanlarının içme suyu ihtiyacını bile tankerlerle su getirterek karşılamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında Organize Sanayi Bölgemizdeki sanayi tesislerinin bile su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya çalışıldı. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz.

Dünyanın en verimli topraklarının olduğu bölgemizde birkaç yıl içinde tarım bitecek. Küçük Menderes’te tarımın bitmesi sadece bu bölgenin sorunu değil, tüm Türkiye’yi etkileyecek” dedi.

YARIN ÇOK GEÇ OLACAK

Su sorunu konusunda uzun yıllar araştırmalar yapan ve konunun uzmanlarından görüşler alan Eskiyörük; çözüm için bir an önce eyleme geçilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Devletin bu konuda destekleme politikalarıyla damlama ve yağmurlama sulama sistemi etkin bir şekilde teşvik edilmelidir.

Üç tarafı dağlarla çevrili ovamızda, yağmurun bir damlasını bile denize göndermemeliyiz. Göletler yaparak yağmur sularını, yeraltı kaynaklarını besleyecek şekilde hapsetmeliyiz.



Küçük Menderes nehri bakımsızlıktan çok kötü durumda. Çocukluğumuzda yüzdüğümüz, balık yakaladığımız hatta içtiğimiz bu nehir, şu an görenin midesini bulandıracak kadar atıkların salındığı dere haline geldi. Bırakın yeraltı sularını beslemeyi tam aksine çevre kirliliği yaratır duruma gelmiş. Öncelikle çevresel temizlik çalışmaları başlatılmalı. Nehir yatakları temizlenerek yeraltı sularını besleyecek şekilde ıslahı sağlanmalı.

Belediyelerin ve fazla su tüketen sanayilerin atık sularının arıtılarak tarımsal sulamaya uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Büyük Menderes nehrinden bölgedeki göletleri besleyecek su aktarımı yapılması da değerlendirilmelidir.

22 Mart Dünya Su Gününü farkındalık yaratmak için kutlamamız çok güzel bir uygulama ancak derhal önlemlerimizi almalıyız çünkü yarın çok geç olacak”