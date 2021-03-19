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Tire'ye yeni baraj yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından İzmir iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor

Tire'ye yeni baraj yapılıyor
19 Mart 2021 Cuma 09:21

Tire’de 5 bin 440 dekar verimli tarım arazisine hayat verecek Sarılar Barajı için inşaat sürecinin resmen başladığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘ Sarılar Barajı’nın 3 yıl içerisinde tamamlanmasının ve bölge ekonomisine yılda 12,6 milyon lira katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Tire’nin en büyük barajı olacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,’ “Sarılar Barajının temelden yüksekliği 45.5 metre olacak Sarılar Barajı’nın gövdesi için 650 bin m3 dolgu yapılacak. Ön yüzü beton kaplı kil - çakıl dolgu tipinde projelendirilen baraj, 3 milyon 570 bin m3 su depolama kapasitesine sahip olacaktır.  

Sarılar Barajı, 5 bin 440 dekar sulama sahası ile de Tire’nin en büyük barajı olacaktır. Tire’de daha önce inşası tamamlanan Yenişehir Barajı 1.250 dekar, Eskioba Barajı 870 dekar, inşası devam eden Dereli Barajı ise 1.420 dekar sulama sahasına sahiptir. ’dedi.

Üreticiye yılda 12.6 milyon lira ek gelir

Küçük Menderes havzasında yer altı sularının her geçen yıl azaldığının altını çizen Yıldız, ’Sarılar Barajı ile sulama sıkıntısı çeken 5 bin 440 dekar arazi borulu basınçlı sistem ile sulanacak. Bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, verim artacak. Bir tarladan yılda 2-3 ürün alınabilecek. Ürün çeşitliliği artacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte Tire ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanacaktır. Bölgedeki üreticilerin cebine 2021 yılı rakamlarıyla her yıl 12,6 milyon lira daha fazla gireceğini söyledi.

Etiketler; #tire baraj #tire #izmir baraj
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