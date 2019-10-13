Tireli genç adamdan haber alamayan ailesi polise başvurdu

Tire'de 9 Ekim'den bu yana haber alınamayan 1 çocuk babası Ahmet Karadayı (34) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 

Tireli genç adamdan haber alamayan ailesi polise başvurdu
13 Ekim 2019 Pazar 18:58

Alınan bilgiye göre, Şerife Karadayı, Tire Süt Kooperatifinde işçi olarak çalışan oğlu Ahmet Karadayı ile son olarak 9 Ekim'de görüştüklerini ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını kaydetti. Oğlunun aracının Tire Batı Garajı'nda park halinde bulunduğunu ve son olarak babası ile telefonda konuştuğunu dile getiren Şerife Karadayı, Ahmet Karadayı'nın bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.


Kaynak: AA
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