Tireli kursiyerlerin emeği sergilendi

Tire Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Belediye Hangar Çok Amaçlı Salondaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.

Törende konuşan Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Güven, Eylül 2018’den bu yana 703 kurs açarak 11 bin 57 kursiyere ulaştıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Eğitimin yaşı yoktur

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, merkezin örnek çalışmalar ortaya koyduğunu vurgulayarak "Halk Eğitim Merkezimiz örgün eğitim dışında her kesimden her yaş gurubuna eğitim veriyor. Merkezimizin resim kursunun açılışını da yaptık. Burada resim yapan çoğu kursiyerin üniversite mezunu ve meslek sahibi olduklarını gördük. Eğitimin yaşı yoktur. El emeği göz nuru ile yapılan çalışmaların sergilendiği bu salonda Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü başta olmak üzere eğitmenlerimiz, kursiyerlerimiz ve emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünlerle resimlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.