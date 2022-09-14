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Tire’nin altyapısını güçlendirecek yatırımlar sürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, kente kesintisiz içme suyu sağlamak için projelerini sürdürüyor. Tire ilçesine bağlı merkez mahallelere hizmet verecek 4 yeni su kuyusu ve 4 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattının imalatları tamamlandı

Tire’nin altyapısını güçlendirecek yatırımlar sürüyor
14 Eylül 2022 Çarşamba 12:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşlara kesintisiz altyapı hizmeti sunmak amacıyla yoğun mesaisini sürdürüyor. Bölgeye ek su kaynağı kazandırmak için açılan 4 yeni su kuyusunun şehrin içme suyu kullanımına kazandırılabilmesi adına terfi depolarına iletimini sağlayan yeni hatların çalışmaları tamamlandı.

Bölgede yaşanan su sorunu çözüme kavuşturuldu


Artan yaz nüfusuyla birlikte bölgede içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için 5 milyon liralık yatırım yapan İZSU Genel Müdürlüğü, tamamlanan çalışmalar ile 4 yeni su sondaj kuyusu açtı. Kuyulardan elde edilen suyun bölge halkına ulaştırılabilmesi için ise Kahrat mahallesinde toplamda 4 bin 500 metrelik iletim hattı imalatı yapıldı.

Etiketler; #izmir #tire #izsu
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