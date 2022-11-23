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Tiyatrocuların yaptığı kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir'de toprağa verildi

Amasya'da tiyatro gösterilerine yaptıktan sonra dönüşe geçen oyuncular kaza geçirmişti. Kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz, İzmir Çiğli'de toprağa verildi. Cenazede Güleryüz'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu

Tiyatrocuların yaptığı kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir'de toprağa verildi
23 Kasım 2022 Çarşamba 09:18

Kaza, Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Oyunun ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Osmanlı Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Güleryüz'ün annesi Medine Güleryüz, babası Ergül Güleryüz ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Aktürk katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenazeye çelenk gönderdi. Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen Ergül Güleryüz, oğlunun tabuta kapanarak ağladı. Tolga Güleryüz'ün cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir doğumlu olan Tolga Güleryüz'ün, pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik, ışık ve dekor tasarımcılığı görevlerini yürüttüğü belirtildi. 'Baş Belası' adlı oyunda ışık tasarımcısı olarak görev alan Güleryüz'ün, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Zeynep Gülmez'den 5 yıl önce boşandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tolga güleryüz #haber
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