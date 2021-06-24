TMMOB'dan Çeşme Projesi için CHP’li başkanlara uyarı

“Yarımada’ya Sahip Çık” çalıştayının sonuç bildirisi ve raporu kamuoyu ile paylaşıldı. CHP iktidarlığındaki başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve diğer ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulunan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, seçim öncesi verdikleri sözleri tutmalarını istedi

FATİH ÖZKILINÇ-Korunması gereken Yarımada için harekete geçen İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin çağrısıyla, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve sivil toplum işbirliği ile düzenlenen “Yarımada’ya Sahip Çık” çalıştayının sonuç bildirisi ve raporu kamuoyu ile paylaşıldı. İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapılan basın toplantısında çalıştayın sonuç bildirgesi ve raporunu kamuoyu ile paylaşan İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Özlem Duvan Temizel, Çeşme Projesi’nin talan projesi olduğunu belirterek, “Çeşme Projesi İzmir’in Kanal İstanbul’udur” dedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ise, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere CHP’li ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, seçim öncesi verdikleri sözleri tutmalarını istedi.

İzmir’in Kanal İstanbul’u

Yarımada Çalıştayı’nın sonuç bildirgesini ve raporunu kamuoyu ile paylaşan İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Özlem Duvan Temizel, “Çeşme Turizm Planı olarak sunulan proje bilimsel dayanaktan yoksun, kamu ve doğa yararına aykırıdır. Kalkınma ve turizmin gelişmesi adı altında bize sunulan proje, İzmir halkını yoksullaştıracak, nefes alma alanlarını elinden alacak, sermaye sahiplerinin elinde köleleştirecektir. Bu sadece bir doğa yıkımı değil aynı zamanda kentimizin ve tüm ülkenin doğal zenginliklerini bir avuç sermaye sahibine kurban eden; sosyal adalet, çevresel adalet gibi temel yaşam ilkelerine aykırı bir turizm planı olarak, kamunun alanlarını ve kaynaklarını kısa vadeli rant politikalarının hizmetine sunmaktır. Çeşme Projesi’nin ekolojik talan projesidir, “Çeşme Projesi İzmir’in Kanal İstanbul’udur. Türkiye’nin her köşesinde yürütülen ekolojik talan projelerinin en büyüklerinden birisi Çeşme Projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşme Projesi İzmir’in Kanal İstanbul’udur. İzmir İçin, yaşam hakkımız, geleceğimiz, yaşam alanlarımız için, Çeşme Projesine dur diyeceğiz” diye konuştu.

Hırstan çıldırmış olanların projesi

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, 20 yıldır ekolojik talanın devam ettiğini, Çeşme Projesi’nin ise hırstan çıldırmış olanların projesi olduğunu söyledi. Yaşam alanlarına korumaya, talan projelerine karşı dik durmaya devem edeceklerini ve bu mücadeleyi verenlerin yanında olacaklarını değinen Akdemir, “Talan siyasetine karşı dik duracağız. Bu sadece Çeşme Projesi için değil kentin her alanına geçerlidir. İnciraltı, Kültürpark süreci de var. Her kim ki onurlu bir şekilde talana karşı durursa onun yanındayız. Yarım konuşmak bizim işimiz değil. Çeşmeye dair yıllar önce hazırlanmış olan stratejik plan var. İKK olarak hazırladığımız rapor var. Bunun dışında ne büyükşehir, ne ilçe belediye ne de bakanlık tarafından hazırlanmış belge yok. Yasa üzerinde yürümek gerekiyor” dedi.

CHP’li belediyelere uyarı

CHP iktidarlığındaki başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulunan Akdemir, seçim öncesi verdikleri sözleri tutmalarını istedi. Çeşme Projesi’nin İzmirli emekçilerden çalınan proje olduğunu dikkat çeken Aykut Akdemir, şöyle konuştu: “İzmir’in 20 yıldır yürüyen bir iktidarı var. Yüzde 50’lerle iktidar olan bir partiye rağmen İzmir’de farklı bir parti yerelde iktidar. Bunun nedenini yerelde iktidar olan partinin de anlaması gerekiyor. Bunun tek nedeni; bu kentin kendi yaşam alanlarını, kendi yaşam biçimini savunmasıydı. Bugün gecenin 12’sinde müziğin kesilmesin ilk tepki koyan yer İzmir ise bu kentin demokratik yapısıyla, bu kente göçle gelen, kentteki tüm insanların bu alanlara sahip çıkmasıyla gerçekleşmiştir. İktidardaki partide bunu iyi anlaması gerek, bu İzmirlilerin kendi yaşama alanını savunmasıdır. Bugün bu proje ile talan edilmek istenen alanlar her hafta sonu emekçilerin tatillerini geçirdiği alanlardır. İzmir’deki emekçilerden çalınan alanlardır buralar. İzmirlilerden çalınan bir projedir bu proje. Kentte iktidar olan partinin de anlaması gerekiyor. Oy aldığı kitlenin kim olduğunu bilmesi gerekiyor. İzmir’de zenginler kenti gibi algı yaratılmıştı ama bu alan İzmir’deki emekçilerin kullandığı alandır. Çeşme, Urla, Seferihisar, Selçuk bu kentlerde iktidara olanlar da oy aldığı kitlenin kim olduğunu bilerek hareket etmesi gerekiyor. Emekten halktan yana duruşlarını bekliyoruz. Seçilirken verdikleri sözlerini unutmadık. Tunç Soyer’in ve diğer ilçe başkanlarının sözlerini biliyoruz. Hem iktidaron, hem Soyer’in sözlerinin takipçisiyiz. ‘Çeşme’de bir proje yok niye itiraz edeceğiz demişti’ ama çalıştaya elinde bir rapor ile gelmişti. Elindeki rapor yarımada ile yapılan ilk rapordu. İKK ile bizim hazırladığımız raporda bu rapordu. Bu kentte siyaset yapanlar bu doğruyu göremeyecek noktalardaysa bir çalıştay daha yapmamız gerekiyor. Kentin tüm siyasetçilerin, karar verecilerinin net bir duruşuna ihtiyacı var. Bu projeler hırstan çıldırmış olanların projesidir.”