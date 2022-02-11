TMMOB'dan elektrik faturası tepkisi: Ödemeyin!

Fahiş elektrik zamlarına tepki gösteren TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri, vatandaşlara elektrik faturalarını ödememe çağrısında bulundu.

FATİH ÖZKILINÇ- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, “Elektrik Zammı ve Kamulaştırma" ile ilgili İzmir Mimarlık Merkezinde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklaması metnini TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir okudu. Akdemir, vatandaşlara elektrik faturalarını ödememe çağrısında bulundu.

Yüzde 816 zam

Özelleştirmelerden önce 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için kullanacağı 230 Kwh’lık tüketim için ödediği konut faturası 2007 yılında 36 TL iken, bugün ilk kademenin 210 Kwh’ya yükseltilmesine rağmen, Şubat 2022 itibariyle 329,6TL’ye yükseldiğini ifade eden Akdemir, “Konutlarda asgari fatura 2007- Şubat 2022 arasında yüzde 816 oranında zamlanmıştır. Oysa TÜİK verilerine göre, Aralık 2007 ile Ocak 2022 arasındaki Tüketici Fiyatları Endeks değişimi yüzde 424’dür. Veriler aradan geçen dönem içinde özelleştirmelerin etkisiyle, elektrik faturalarının genel enflasyonu katlayacak şekilde arttığını ortaya koymaktadır. Kurulu güç ve üretimdeki payı, yüzde 20’nin altına düşen kamunun ne fiyatları kontrol altına alacak, ne elektrik arzında sürekliliği sağlayacak, ne de toplumsal faydayı gözetecek bir gücü ve kontrol mekanizması kalmamıştır” diye konuştu.

“Kamulaştırma acilen gündeme alınmalı”

EÜAŞ’ın toptan tarifeleri kamu zararı oluşturacak şekilde, dağıtım şirketleri ve bu şirketlerin yan kuruluşu olan görevli tedarik şirketlerini desteklediğini belirten Akdemir, “Kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırımların, yeniden toplum genelini ve genel ekonomiyi destekleyecek şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Elektrik faturalarında 1 Ocak 2022 itibariyle gerçekleşen fahiş zam, tüm sonuçlarıyla geri alınmalıdır. Gerçekleştirilen fazladan tahsilat hemen yurttaşlara iade edilmeli veya sonraki faturalarında mahsup edilmelidir. Bir gece de yüzde 100’leri aşan fiyat artışlarının bir daha oluşmaması için acilen yapısal değişiklikler hayata geçirilmelidir. Faturalar üzerinden, yüksek vergi oranlarıyla bütçe açıklarının kapatıldığı, özelleştirme bedelleri için alınan dövize endeksli kredilerin rahat ödenmesi için şirketlere kaynak aktarıldığı bu dönem sonlandırılmalıdır. Arz güvenliğini sağlamak ve toplam maliyeti düşürmek için kamunun yenilenebilir kaynaklara yatırım yapması, özelleştirilen üretim tesisleri ve dağıtım bölgelerinin kamulaştırılması acilen gündeme alınmalıdır. Kamulaştırma sonrasında iletim, dağıtım şebekelerinin eksikleri giderilerek, üretim tesislerinin yeni teknolojilerle kamu tarafından geliştirilmesine yönelik planlama yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Vatandaşa çağrı!



Vatandaşlara elektrik faturalarını ödememe çağrısında da bulunan Akdemir, “Vatandaşlar elektrik faturalarını ödemesin. Çağrıda bulunuyoruz. İzmir ve Manisa’da 140 bin abone 3’lü tarife kullanıyor. 3’lü tarife eski avantajını kaybetti. 3’lü tarifede olanlar tekli tarifeye geçsinler. Vatandaşların ellerine geçen faturalar gerçeği yansıtmamaktadır. Beyan edilen, olması gereken faturalar değildir, bu konuda itirazlarını yapsınlar. Bu faturaların sürdürülebilirliği kalmamıştır” dedi.