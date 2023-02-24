TMMOB'dan "İhanet" çıkışı, depremzedelerden tepki

30 Ekim depremi sonrası Bayraklı'daki hasarlı konutların dönüşümü için alınan emsal artış kararıyla İzmir'e ihanet edildiğini öne süren TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, mağduriyetlerin sorumlusunun bilimle inatlaşan yöneticiler olduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde depremzede vatandaşların Bayraklı'daki hasarlı konutların dönüşümü için alınan emsal artış kararını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yargıya taşımıştı. Söz konusu karara ilişkin mahkemenin yürütmeyi durdurmasının ardından TMMOB tarafından İzmir Mimarlık Merkezi'nde başlıklı basın açıklamasında bulunuldu. Yapılan açıklamada 30 Ekim Depremi ve sonrasında yaşanan mağduriyetlerin sorumlusunun bilimle inatlaşan yöneticiler olduğu vurgulandı. Basın açıklaması esnasında salonda bulunan bazı depremzedeler ise mahkemenin yürütmeyi durma kararının kendilerini mağdur ettiğini dile getirerek tepki gösterdi.

İzmir'e ihanet

Basın açıklaması metnini okuyan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, söz konusu emsal artışı karının İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olacağından bahisle yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini söyledi. Belediye meclislerinde alınan emsal artışı kararla İzmir'e ihanet edildiğini öne süren Akdemir, "Emsal artışları ile toplamda mevcuda ek yüzde 50-60 bağımsız birim artışına gidilmiş ve dolayısıyla nüfus artışı yapılmış, yapılan bu artış ile açıkça 'İzmir`e ihanet' edilmiştir. Üstelik yapılan bütün bu artışlar jeolojik-jeoteknik etüd verileri plan kararlarına yansıtılmadan yapılmıştır. Bu kararın altına imza atan belediye başkanları ve meclis üyeleri herhangi bir bilimsel çalışmaya dayanmadan kentimizde yaşanması muhtemel afetleri, felakete dönüştürecek bir suç işlemişlerdir. Bu kararın altında imzası bulunanların, İzmir`de trafik sorunu olduğundan, koku sorunu olduğundan, altyapının yetmediğinden bahsetmeye ve doğabilecek bir zarar halinde doğal afeti gerekçe göstermeye hakkı yoktur, çünkü bizzat sorumludurlar" dedi.

Günü kurtarmaya yönelik adımlar

Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde alınan emsal artışı kararının piyasacı bir yaklaşım olduğunu ve iktidar partisinin 20 yıldır kentsel alanda uyguladığı politikalarından hiçbir farkı bulunmadığını dile getiren Akdemir, "Toplumcu ve kamucu çözümler yaratmak yerine, TMMOB'u İzmirlilerin vicdanına havale ettiklerini söyleyenleri, vatandaşları otobüslerle meslek odalarının önüne taşıyıp hedef gösterenleri, meslek odalarını gizli ittifakın parçası olmakla suçlayanları, bilim gerektiğinde taviz verir diyenleri, eline A4 kağıt alıp plan çizmeye kalkanları gayet iyi tanıyoruz. Unutulmasın ki TMMOB, toplumun ortak yararını içermeyen, günü kurtarmaya dönük, aklı ve bilimi hiçe sayan uygulamaları her türlü baskıya rağmen geçmişte kabul etmemiştir, bugün de etmeyecektir" diye konuştu.

"Kamu yetkisini kullanmadı"

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, açıklamalarının devamında ise şunları kaydetti:

"Deprem açısından riskli bir bölgede bulunan İzmir'de, tehlikenin giderilmesi için alınan tedbirler kapsamında sayılabilecek olan 'binaların mevzuata uygun olarak yeniden yapılması' hususunda, kamu yetkisini kullanmamıştır. Dava konusu işleme konu olan, ağır hasarlı binalar haricinde kalan, ancak 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi'nde hasar alan ya da mevzuata göre riskli olan binalar için, binalardaki hak sahiplerine, idare tarafından mali yardımda bulunulmamıştır. Aksine, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 33. maddesinde "Konut ve konut inşaası ve sair yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir." hükmü yer almasına karşın, konut yapımında ortaya çıkacak müteahhit masraflarının, planlama ilkelerine ve mevzuata aykırı bir şekilde emsal artışı ile giderilmesi yolu seçilmiştir.

TMMOB'dan gerçekçi çözüm çağrısı

Sorunun çözümü bilimsel çalışmaların yanında ülkede uygulanan üretim politikaları ile doğrudan ilişkilidir. Sorunun çözümü gayet açıktır: Ülkemizin kamu kaynaklarının, hasta garantili şehir hastaneleri, geçiş garantili otoyollar, uçuş garantili havalimanlarına aktarılmak yerine vatandaşların sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşaması için kullanılması durumunda kentlerimizde var olan problemlerin büyük bir kısmı çözülecektir. Barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğundan hareketle ülkemizde uygulanan kentsel politikalar nedeniyle konutu yatırım aracına dönüştüren kredi teşvikleri, kamu mülklerinin satışı, yabancı konut satışı, kira ve konut fiyatlarının denetlenmemesi, vergilendirmenin adil yapılmaması ve benzeri tüm iş ve işlemlerden vazgeçilmelidir. Anayasanın 56 ve 57. maddelerinde de açıkça belirtildiği üzere tüm vatandaşlarımız için sağlıklı ve güvenli konut alanları planlanmalıdır. Bu nedenle idarecilere, meslek odalarını hedef göstermek yerine, vatandaşları serbest piyasa koşullarına terk etmeyen, kamu kaynaklarını herkes için adil ve hakça kullanılmasını öngören gerçekçi çözümler konusunda görev ve sorumluluklarını hatırlatıyoruz."