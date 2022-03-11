TMMOB’dan Başkan Soyer’e İnciraltı önerisi: Tarım alanı olarak kalmalı

İnciraltı planlama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İncialtı tutumuna yönelik CHP’nin parti programında yer alan tarım alanlarının korunması ve çoğaltılması gerektiğine dikkat çekti.



FATİH ÖZKILINÇ- TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Dr. İlker Kahraman ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Şube Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Toplantıda İzmir’de Çeşme turizm bölgesi ve İnciraltı’nın imara açılması konularının kent için 2 önemli konunun olduğunu vurgulayan Akdemir, Zeytin alanlarının madenlere açılmasına’ yönelik yapılan yönetmelik değişikliğini Çeşme ve İnciraltı projesi ile özdeşleştirdiklerini belirterek, “İnciraltı, tarım alanı olduğu tescillendi. Çeşme projesinde tarım alanı olmaktan çıkarıldı. İnciraltında da bu uygulandı ama karara henüz uygulanmadı. Zeytin bir ranta teslim ediliyor. Bu yasanın değişmesi zeytinlik alanların ranta taşınmasıdır. Bunun Çeşme ve İnciraltı projesi ile özdeşleştiriyoruz. İnciraltı’nı koruyamayan zeytinlikleri koruma ihtimali hiç yok” dedi.

Her planlama süreci yeni bir rant”



İnciraltı’nın sağlık turizmine yönelik kullanılacak söylemini hatırlatılması üzerine ise Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Şube Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan, “İnciraltı’nın imara açılmasının nedeni geçmişteki engelleyemedikleri binalara kılıf uydurmaktır. İmar barışından bile yararlanamamışlar. Geçmişteki yapılan hataların kanunları uygulamayan belediyelerin hatalarını örtmek için yaptığı kılıftır. Balçova’da yeterince sağlık turizmi var, neden inciraltı isteniyor. Tarım alanı, tarım alanı olarak kullanılmalı çünkü tarım alanları sınırlı tekrar kullanılamaz” ifadelerini kullandı. Aykut Akdemir ise, “Görevini yerine getirmeyen belediye imar barışı kamu belediye görevini yapmadığı içi kaçak yapılar ortaya çıkıyor. Yıkamayınca yasal kılıf hazırlanıyor. Her planlama süreci yeni bir rant süreci” diye konuştu.

İnciraltı tarım alanı olarak kalmalı



İnciraltı’ndaki arsa sahiplerinin uzun zamandır buradan yararlanamadıklarını söylemelerinin hatırlatılması üzerine Akdoğan, yapılaşma olmamasının da doğrudan bir kentte fayda sağladığını savundu. Aynı soruya ilişkin Aykut Akdemir ise “O alan tarım alanı ise tarım alanı kalmalı. Orada arsa sahibi tarım yapmayacaksa tarım yapacak olana satsın. Çekilsin orayı ekecek olan kalsın. 700 tane tapu sahibi var. İncir altında kimse oturmuyordu sineklikti. Balçova ve Narlıdere’de oturuyorlardı. Kent o tarafa gittikçe arsa sahipleri ‘ev yapar arsalarımız değerlendiririz’ diye düşünüyorlar, ‘tarımdan kazanacağımı buradan kazanırım’ düşüncesi var” ifadelerini kullandı.

Gariban halkın hava alacağı yer kalmaz



İnciraltı bölgesinin nitelikli bir tarım alanı olduğunu vurgu yapan Akdemir, bölgenin imara açılması halinde İzmirlinin nefes alacağı alnın kalmayacağını savunarak, “Biz planlama üzerinden bakıyoruz ve koruma kavramını koyuyoruz bizim bir tarım alanı yaratma şansımız yok. Biz İsrail değiliz. Orası nitelikli bir tarım alanı yılda 2-3 ürün alınabiliyor. Markalı meyve bahçeleri var. Akredite olmuş. O bahçeden çıkan ürünler hiçbir şey yapmadan her ülkeye satılabilir. O bölge tümüyle imara açılırsa trafik artarsa artık oraya kimse giremez. Orası İzmirlilerin nefes aldığı yerdir. İnciraltı’nın imara açılmasıyla İzmirli gariban halkın hava alacağı yer kalmaz” diye konuştu.

“Tunç Soyer, çok şanslı”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘Başka Bir tarım Mümkün’ vizyonuna rağmen İnciraltı’na yönelik bakış açısının sorulması üzerine ise Aykut Akdemir, CHP parti programında işaret etti. Soyer’in çok şanslı bir belediye başkanı olduğunu ve tarımla ilgili aklından geçen her şeyin CHP’nin parti programında yazdığını ifade eden Akdemir, “Tunç Bey bir şey diyemiyor. Bizim farkımız bu. Biz net bir şekilde tarım alanlarının korunması açısına tarafız. Mecliste 5 siyasi parti var ve bunların programlarını inceledik. Bu partilerin içinde tarım politikaları konusunda ciddi bir bakışı olan CHP... CHP'nin politikalarında tarım alanlarının korunması ve çoğaltılması yazıyordu. Biz bunu hem Ali Engin'e hatırlattık hem de Tunç Bey'in bunu bildiğini düşünüyoruz. CHP'li başkanların seçildiği partilerin programlarından haberi vardır diye düşünüyoruz. Tunç Bey çok şanslı bir belediye başkanı parti politikasında bunlar var” dedi.