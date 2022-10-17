TMMOB’dan Buca Cezaevi çağrısı: Yeşil alan olsun!

Yıkılan Buca Cezaevi alanıyla ilgili tartışmalar devam ederken TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından alanda yapılan basın açıklamasında cezaevi arazisinin yeşil alan olarak değerlendirilmesinin hayati gereklilik olduğu vurgulandı.

FATİH ÖZKILINÇ- Yıkılan Buca Cezaevi alanıyla ilgili tartışmalar devam ederken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından basın açıklaması gerçekleştirdi. Yıkılan cezaevinin bulunduğu alanda düzenlenen açıklamada; TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, Buca Belediyesi CHP meclis üyeleri, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları, TMMOB’a bağlı oda başkanları, CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, Buca Kent Konseyi Başkanı Cem Unutmuş, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile Bucalılar yer aldı. Söz konusu alanın tamamının yeşil alan olması çağrısının yapıldığı basın açıklamasını TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Elvin Sönmez Güler okudu.

‘Neyin hazırlığı yapılıyor?

TMMOB olarak söz konusu alana ilişkin hazırlanan imar planına karşı duruş sergileyeceklerini ve yargıya başvuracaklarını belirten Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Güler, “Kamusal bir bina yıkılmıştır. Geride kalan alanın kentin ihtiyacı olan yeşil alan ihtiyacını karşılaması gerekirken, Alanın neredeyse yüzde 70’lik bölümü yüksek bir yoğunlukla 25 metre yüksekliğinde ticari inşaat yapımına uygun şekilde planlanmıştır. Bu yaklaşımda kamu yararı nerededir? Buca’da yaşayan vatandaşlarımızın ticaret ve konut alanlarından çok, başta yeşil alan olmak üzere kamusal alanlara ihtiyaçları vardır. Bütün bunlar yapılırken başta Buca’da yaşayan vatandaşlar olmak üzere bu kentte yaşayan vatandaşların fikri sorulmuş mudur? Planlama yetkisi belediyedeyken bu alanın rezerv alan ilan edilmesi ile yetki bakanlığa geçmiştir. Neden rezerv alan ilan edilmiştir. Belediye elbette kendi sınırları içinde ihtiyacına yönelik planlama yapabilecekken neden yetki gaspı yapılmıştır? Neyin hazırlığı yapılmaktadır? TMMOB’a bağlı odalar olarak askıdaki planı kabul etmediğimizi ve kamu yararı gözetmeyen, bu plana karşı tüm hukuki direnişi sergileyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kenti, kentlinin hakkını korumak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Yeşil alan çağrısı

Alanla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından onaylanan planın kamusal taleplerin göz ardı edildiğini vurgulayan Güler, “İzmir ilinin en büyük ilçelerinden biri olan, sosyal ve teknik altyapı alanları ihtiyacı açısından son derece yetersiz olan Buca ilçesi nefes alamamaktadır. İşte tam da bu nedenle Buca Cezaevi alanının yıkımı sonrası ortaya çıkan yaklaşık 80 bin metrekarelik alanın kamusal kullanımlara ayrılması gerekmektedir. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan imar planları ile alanın çok büyük bir kısmı bölgeye nüfus ve inşaat yoğunluğu getirecek Ticaret ve Konut Alanı olarak (taşınmazın yaklaşık yüzde 70’lik kısmının H: 25.80 metre yükseklikle) düzenlenerek halkımızın kamusal alan talepleri görmezden gelinmiştir. Kentimizin mevcut durumu göz önüne alındığında, bu kararın nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracağı ve bunun kent sağlığı açısından büyük bir risk oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçektir. İlçedeki yapı yoğunluğu ve bunun getirdiği nüfus yoğunluğu ile birlikte düşünüldüğünde, bu alanın ne olması gerektiği ile ilgili tasarrufun ne olacağı aslında çok net ortadadır.Plan kararlarının ana öznesi, insan için insanca yaşam alanlarının oluşturulmasıdır. Bu alanın konut ve ticaret alanı olarak planlanması sonucu oluşacak durumun bölgeye getireceği hiçbir artı olmayacağı gibi tam tersi bölgeyi daha da yaşanmaz bir hale getireceği aşikardır. Bu nedenle, alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesi hayati gerekliliktir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada CHP ile TMMOB arasında gerginlik

Yıkılan Buca Cezaevi arazinin yeşil alan olması için yapılan basın açıklaması öncesinde TMMOB ile CHP arasında gerginlik yaşandı. TMMOB İKK Sekreteri Akdemir’in, “Buca Belediye Başkanı da burada olmalıydı” çıkışına alanda yer alan CHP Buca İlçe Başkanı Taş ile Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Çakır, tepki gösterdi. Öte yandan Akdemir, Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi’ne seslenerek, “Seçilmiş yönetimlerden en az bizi kadar cesur ve net olmalarını talep ediyoruz. Buraya dair sözlerini ikircikli değil net bir şekilde söylemeleri gerekir” dedi.

Akdemir'in açıklamalarına basın açıklamasında bulunan grubun arasında yer alan CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş tepki gösterdi. CHP’li Taş, “Amacımız bir tartışma değil ama şu anda burada olanların neredeyse tamamı CHP'li. Belediye Başkan Yardımcımız, il başkan yardımcılarımız burada. Hedefi saptırmayalım. CHP’nin yüzde 80’i burada” dedi.