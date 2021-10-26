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TMMOB’dan Konak Belediyesi’ne dilekçeli çağrı: Zorlama gökdelene hayır!

TMMOB İKK üyeleri, Zorlu Konak Projesi’nin ruhsatının iptal edilmesi için Konak Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Açıklamayı okuyan TMMOB İzmir İKK Sekreteri Akdemir, “Zorlama gökdelene hayır! Bu kararın iptal edilmesi, inşaatın durdurulması gerekmektedir” dedi.

TMMOB’dan Konak Belediyesi’ne dilekçeli çağrı: Zorlama gökdelene hayır!
26 Ekim 2021 Salı 17:02

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’in Konak ilçesinde Zorlu Holding tarafından yapılması planlanan gökdelen projesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Şubesi’ne bağlı meslek odaları projenin kent suçu olduğunu belirterek gökdelen için verilen ruhsatın iptal edilmesine dair açıklamalarda bulunmuştu. Gelinen noktada, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) üyeleri projeye karşı çıktıklarını bir kez daha dile getirdi. Konak Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasını TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir okudu.

Kentin kalbine hançer

Söz konusu projenin şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğunun belirten TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, proje ruhsatının iptal etmesi için Konak Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Basın açıklamasını okuyan Akdemir, “Bugün burada İzmir halkı olarak Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi 7491 ada 1 parselde yer alan taşınmazda yapılmak istenen, kamuoyunda Zorlu Konak Projesi olarak bilinen projeye verilen tadilat ruhsatının ivedilikle iptal edilmesini, sorumlu idarenin şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bu kararından vazgeçmesini dile getiriyoruz. Planlar arasında uyumsuzluk olmasına rağmen mevzuata aykırı şekilde 2018 yılında ruhsatlandırılan; kamuya ait yolların proje alanına dahil edildiği, yüksekliği Büyükşehir Belediyesi tarafından 84 metreyle sınırlandırılmasına rağmen ruhsatı iptal edilmeyerek Konak Belediyesi tarafından 146 metreden 134 metre olarak yeniden verilen ruhsat kamuoyu ve meslek odalarının karşı çıkışlarına rağmen yapımı diretilen, kamu yararını gözetmek yerine sermayenin çıkarlarının korunduğunu düşündüğümüz bu yapı planlamasına itiraz ediyoruz. İtiraz eden vatandaşlar olarak dilekçelerimizi hazırladık, dilekçelerimizi 2 arkadaşımız Konak Belediye’sine teslim edecek. Tekrarlıyoruz; zorlama gökdelene hayır! Zorlama gökdelen, bu kentin kalbine saplanan bir hançerdir. Bu kararın iptal edilmesi, inşaatın durdurulması gerekmektedir” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından TMMOB İzmir İKK üyeleri projeye yönelik itiraz dilekçelerini Konak Belediyesi’ne teslim etti.

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