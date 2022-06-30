TOKİ Başkanı'nın "Koskoca İZTO depremzedeler için konut yapamadı" sözlerine Özgener'den yanıt

TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un "Koskoca İZTO depremzedeler için konut yapamadı" çıkışına yanıt veren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Arsayı bize vermeleri bile 1 yıl sürdü” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı Meclis toplantısında konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, TBMM’deki KİT komisyonu toplantısında İZTO’nun depremzedeler için yapmayı planladığı konut projesini yapamadığını ve bu evleri TOKİ’den almak zorunda kalındığı yönündeki açıklamasına kürsüden yanıt verdi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un KİT Komisyonu’nda İzmir Ticaret Odası’na yönelik yaptığı açıklamada düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Özgener, “İzmir’deki oda ve kurumlar olarak Birlikten İzmir Doğar projesini başlatıp 52 milyon TL bağış topladık. Sayın başkan yoğunluktan unuttu belki ama biz projeyi de ihaleyi de zamanında yaptık. 16 Kasım’da yani depremin 17 gün sonrası yer tahsisi için çalışmalara başladık. Fakat imar planları 20 Eylül 2021 yılında kesinleşti ve 23 Eylül’de ruhsat süreçlerinin başlatılmasına kararlaştırıldı. Arazi bize ekim ayında teslim edildi. Yani arsayı bize vermeleri bile 1 yıl sürdü” diye konuştu.

"Hızlı hareket ettik"

Toplanan 52 milyon liralık paraya karşın ihalede bedelinin 95 milyon 500 bin TL olması üzerine farklı bir arayışa girdiklerini açıklayan Özgener, “Sıfırdan bina yapmak yerine TOKİ’den 80 konutu almaya karar verdik. Yaklaşık 55 milyon TL’ye bu konutları aldık. Bu konutlar bitmek üzere ve Temmuz ayında bu konutları depremzedelere teslim edeceğiz. Yani biz hızlı bir şekilde hareket ediyoruz ama arazinin neredeyse bir yıl sonra bize teslim edilmesinden kaynaklı bir durum var. KİT Komisyonu’nda sadece İZTO’nun adının kullanılması nedeniyle böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum” ifadelerini kullandı.

Özgener'en MB ve BDDK’ya eleştiri

Dünya ve Türkiye ekonomisin dair değerlendirmelerde de bulunan Özgener, yüksek enflasyon ve düşük bir büyümenin Türkiye’yi beklediğini aktardı. Yükselen enflasyona rağmen politika faizinin sabit tutulmasını eleştiren Özgener, “Enflasyon hızla yükselirken vatandaşın yatırım yapabilme imkanı da azalıyor. Düşük faiz politikasının fayda ve tahribatının tarafsız şekilde gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuluyor. BDKK’nın yayınladığı yeni karar ise hem kısa hem orta vadede önceki kararlara göre daha geniş bir etkiye sahip. Fakat bunun etkisi makro ekonomik düzeyde düşük olacaktır” dedi.

"İşverenlerin yükü tek başına üstlenmesi mümkün değil"

BDDK’nın kararının kısa vadede çok fazla şirketi etkileyeceğini belirten Özgener şunları söyledi: “Cari açığa karşı bu şekilde bir çözüm bulmak mümkün değil. Mevzuatın sürekli değişmesi iş yapmaması zorlaştırıyor. Böyle kararları hafta sonu veya geç vakit de açıklanması da şirketlere zarar veriyor. Bu kararın net faydasının ne olacağının daha dikkatli incelenmesi gerekir. Türkiye’de yüksek enflasyonla gerçekleşen büyüme gelir eşitsizliğinin hızla artmasına neden olacak. Asgari ücret konusu da gündemimizde. Biz de maaşların yetersiz kaldığını görüyoruz ancak işverenlerin bu yükü tek başına üstlenmesi mümkün değil.”



TOKİ Başkanından "İZTO yapamadı" çıkışı

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası ‘Birlikten İzmir Doğar’ sloganı ile kentte bulunan iş dünyası bir araya gelerek depremzedeler konut yapma kararı almış ancak sonrasında sıfırdan konut yapımı yerine TOKİ’den satın alma yönetiminin kullanılacağı açıklanmıştı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise İZTO üzerinden iş dünyasını eleştirerek, “İlk etapta deprem konutlarının 70 tanesini İzmir Ticaret Odası yapacaktı. ‘Bize bir arsa verin depremzedeler için 70 -80 tane konut yapalım’ dediler. Aradan 1 yıl geçti, bunlar daha ne proje hazırlayabildi ne ihaleye çıkabildi. Koskoca Ticaret Odası yapamadı 1 yılda ne projelendirebildi ne de yapabilir hâle geldi” ifadelerini kullanmıştı.