TOKİ İzmir'de 93 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan 93 adet arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak. 22 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada yer alan arsalar konut, ticaret, turizm tesisi ve sosyal tesis amaçlı kullanılabilecek

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 29 ilde 307 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Bu kapsamda İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan 93 adet arsaya, yüzde 25 peşinat 60 ay vade fırsatlarıyla sahip olunabilecek. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul ve terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyonu alanları niteliğindeki arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak. Öte yandan Aydın, Didim ve Kuşadası'nda da 10 adet arsa satışa sunulacak.

İzmir'deki arsaların açık artırma oturumu 22 Aralık Çarşamba saat 10.30'da yapılacak. Oturumlar Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca 'www.emlakmuzayede.com.tr' sitesinden de teklif verilebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye 'www.toki.gov.tr' ile 'www.emlakmuzayede.com.tr' sitelerinden ve '0212 608 15 00' numaralı telefondan ulaşılabilecek.



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