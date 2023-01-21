TOKİ, İzmir'deki mağdurların evlerini tamamladı

İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde 4 yıl önce meydana gelen heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibi, AFAD koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan müstakil evlere kavuşmak için gün sayıyor

TOKİ, İzmir'deki mağdurların evlerini tamamladı
21 Ocak 2023 Cumartesi 13:59

Eğridere Mahallesi'nde 2019'da yaşanan heyelanda 34 ev ve 1 cami hasar gördü. Afetten etkilenen binalar AFAD ekipleri tarafından boşaltılırken, mahalledeki 248 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığınca "afete maruz bölge" ilan edildi.

TOKİ tarafından heyelanda evleri zarar gören vatandaşlar için bir yıl önce Yukarı Eğridere Mahallesi'nde çelik konstrüksiyondan tek katlı ve bahçeli 34 evin yanı sıra mescit ve şadırvan yapılması için çalışmalara başlandı.

Belirlenen sürede evlerin, mescidin ve şadırvanın inşaatı tamamlandı, alandaki peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

"Depreme dayanıklı"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı,  heyelanın ardından devletin tüm kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

AFAD olarak Eğridere'de yapılan heyelan konutlarını yakından takip ettiklerini belirten Muhcı, "Vatandaşlarımızın evleri son aşamaya getirilmiştir. Önümüzdeki hafta 24 Ocak itibarıyla kuraları çekilecek. Çok kısa bir süre içinde de evlerinin anahtarları teslim edilerek, yeni yuvalarına kavuşacaklar." dedi.

Muhcı, 95 metrekarelik evlerin 2+1 olarak yapıldığını ifade etti.

Vatandaşlara evlerin anahtar teslimi verileceğini anlatan Muhcı, "Tek tip yapılan bir proje. Depreme son derece dayanıklı. İçinde vatandaşlarımızın konforu da düşünüldü. Hak sahibi vatandaşlar evleri gördükleri zaman, şu ana kadar aldığımız tüm dönüşler olumlu. Evleri beğeniyorlar, şekil, konum ve iç dizayn itibarıyla ihtiyacı tamamlayacak şekilde yapıldı." diye konuştu.

"Herkes burada elini taşın altına koydu"

Mahalle muhtarı Hüseyin Şeker de heyelanın ardından çok sıkıntı çektiklerini, gelecek hafta evlerin kura çekimi yapılacağı için mutlu olduklarını belirtti.

Evlerin bir yıllık sürede yapıldığını vurgulayan Şeker, "Evler güzel, zemin sağlam, hayırlı olsun, devletimiz bizim için seferber oldu." dedi.

Mahalle sakini Ahmet Yalın ise heyelanda evinin zarar gördüğünü anlattı.

Evlerin tamamlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yalın, "Evlerimiz güzel oldu. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs açıklaması: Yeter söz milletin olacak
Sonraki Haber
Otomobil çekiciye çarptı: 4 kişi öldü
İzmirli avukat devre mülk dolandırıcılığından tutuklandı
İzmirli avukat devre mülk dolandırıcılığından tutuklandı
0
Bakanlıktan İzmir açıklaması: 112 milyar 909 milyon TL yatırım yapıldı
Bakanlıktan İzmir açıklaması: 112 milyar 909 milyon TL yatırım yapıldı
0
Buca Belediyesi hayvancılığın kaderini değiştiriyor
Buca Belediyesi hayvancılığın kaderini değiştiriyor
0
İzmir'de feci kaza! Otomobilin sürüklediği yaya öldü
İzmir'de feci kaza! Otomobilin sürüklediği yaya öldü
0
Olaylı Göztepe- Altay derbisinin 18 sanığına tahliye 
Olaylı Göztepe- Altay derbisinin 18 sanığına tahliye 
0
İzmir'de acı olay! Evde oyun oynarken, camdan giren kurşunla öldü!
İzmir'de acı olay! Evde oyun oynarken, camdan giren kurşunla öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.