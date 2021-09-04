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TOKİ Uzundere'de 285 konutu satışa sunuyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde yaptırılan 285 adet konutu satışa sundu

TOKİ Uzundere'de 285 konutu satışa sunuyor
04 Eylül 2021 Cumartesi 10:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ile satılacak konutlar için 9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda açık artırma düzenlenecek. Açık artırmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü 8.30 - 10.30 saatleri arasında yapılacak.

Konut satış ihalesine internet üzerinden online olarak katılmak isteyenler için kayıtlar 8 Eylül 2021 Salı günü saat 11.00’e kadar sürecek. 


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Etiketler; #toki #toki uzundere #toki izmir
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