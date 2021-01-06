TOKİ’ye kaçak konut uyarısı  

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yargı kararlarına karşın ve imar planı olmadan, Uzundere’de İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne ayrılmasını istedikleri alana konut yapmak için ihaleye çıkmasına tepki gösterdi. Başkan Selvitopu, “TOKİ’nin derhal ihaleyi durdurması gerekir. Yoksa o konutlar kaçak bina durumuna düşer. Hukuka, adalete saygı duyulmalı” dedi

Karabağlar Belediye Meclisi’nin 2021 yılı ilk toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi. CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay’la AK Parti İlçe Başkanı İrfan Doğruca’nın da yer aldığı toplantının açılışında konuşan Başkan Selvitopu, 4 yıl önce terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin’le Mübaşir Musa Can’ı rahmetle andı. Ayrıca 2021 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Karabağlar Belediyesi’nin devam eden projeleriyle ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, Kibar Pazaryeri, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi, Mobilyacılar Eğitim Merkezi gibi büyük ölçekli tesisleri yakın zamanda hizmete açacaklarını; Karabağlar Gençlik Merkezi’nin de temelini atacaklarını hatırlattı.

Belediyenin haberi yok!

TOKİ’nin, imar planlarının yürütmesi yargı kararıyla durdurulmuş Uzundere’deki alana konut yapmak için 26 Ocak’ta ihaleye çıkacağını öğrendiklerini belirten Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

Ortada yeni bir yargı kararı, yeni bir planlama yok. Bir bakıyoruz ihaleye çıkılmış! Karabağlar Belediyesi olarak biz de devlet kurumuyuz. Bundan bizim de haberimizin olması gerekiyor. Burada 500 bin insanın iradesi temsil ediliyor. ‘Millet iradesi’ diyorsak herkesin bu iradeye saygı duyması gerekir. Başından bu yana 80 hektarın tamamının üniversite alanı olması gerektiğini savunuyorum. Bunun için yargıya başvurduk. Yargı da 42 hektarının konuta açılması girişimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar ortadayken TOKİ yapım ihalesine çıkıyor. Bu nasıl anlayıştır! Biz hukuka, adalete saygı duymazsak kim saygı duyacak! Eğer TOKİ yapım ihalesine geçecekse planlama sürecinin tamamlanması ve uygulama imar planları olması gerekir. Bunların hiçbiri yok. TOKİ’nin derhal ihaleyi durdurması gerekir. Yoksa o konutlar kaçak bina konumuna düşer!”

Tercihler doğru yapılmalı

TOKİ’yle gerekli yazışmaları yapacaklarını belirten Başkan Selvitopu, Karabağlar’daki çarpık kent dokusunun boş alanlara konut yapmakla değişemeyeceğine dikkat çekti. Karabağlar’ın bu üniversite yerleşkesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu kente üniversitenin gelmesi ticareti de, ekonomik yaşamı da sosyal hayatı da etkiler. O üniversitede 5 bin değil de 10 bin, 30 bin öğrenci okusun ne mahsuru var? Bu mu gerekli yoksa boş olanlara konut dikmek mi? Bu tercihleri doğru yapmamız lazım” diye konuştu. Öte yandan toplantıda yapılan seçimde denetim komisyonu üyeliklerine Mümtaz Rodos, Mehmet Aydoğan, Nedim Topaloğlu, İbrahim Ulubaş ve Derya Pala getirildi.