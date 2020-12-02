Toplu ulaşıma kısıtlama ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, sefer planlarını, İçişleri Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele kapsamında aldığı kararlar uyarınca yeniden düzenledi

İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs ile mücadele kapsamında çıkardığı son genelge uyarınca, hafta içi saat 21.00’den sonra ve hafta sonları tüm gün sokağa çıkma kısıtlılığı uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş. ile İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sefer tarifelerinde, kısıtlılık saatlerine ve günlerine özel düzenlemeler yaptı. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN’da da sokağa çıkma kısıtlılığı saatlerine uygun planlama yapıldı.

Hafta içi 21.00’e kadar normal düzen

Tüm hatlarda hafta içi günlerde saat 21.00’e kadar mevcut sefer planları uygulanacak.

ESHOT otobüsleri, hafta içi saat 21.00’den sonra ve hafta sonları 89 ana hatta seferlerine devam edecek.

İZBAN'da 21.00'den sonra günün son seferine kadar 24 dakikada bir sefer uygulamasına geçilecek.

Metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında hafta içi 21.00-00.20 saat diliminde seferler 30 dakikada bir yapılacak. Hafta sonları ise üç sistemde de seferler 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir gerçekleştirilecek.

İZDENİZ’de hafta içi günlerde 21.00 ve 22.00 saatlerinde Bostanlı-Karşıyaka-Konak ring seferleri yapılacak. Konak-Karşıyaka-Bostanlı ring seferleri ise 21.30 ve 22.30’da olacak. Bostanlı-Üçkuyular hattında 21.30’da Bostanlı’dan; 22.00’de Üçkuyular’dan “yolcu gemisi” kalkacak. Cumartesi ve Pazar günleri Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında ring seferleri yapılacak. Gemiler, Bostanlı’dan 08.00-11.00-14.00-17.00-20.00; Konak’tan ise 08.30-11.30-14.30-17.30-20.30 saatlerinde kalkacak.

Sağlıkçılara özel altı hat

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün, sağlık çalışanları için ücretsiz tahsis ettiği altı özel servis de hastanelerin vardiya saatlerine uygun olarak hafta boyunca her gün seferlerine devam edecek. “Sağlık Görevlileri İçindir” yazılı tabelanın bulunduğu otobüsler; Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Yenişehir’den sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı seferler yapıyor.