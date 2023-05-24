Topuk kanıyla tanı konulan SMA'lı Pera, tedavisine kavuştu

İzmir'de dünyaya gelen ve topuktan alınan kanla erken tanı konulan ilk bebek, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Pera Başkes'in, Valilik onaylı bağış kampanyasında, tedavi için gerekli miktar toplandı. 10 aylık kızlarının tedavisine Dubai'de başlandığını söyleyen Burak Başkes (29), "Aylar önce kurduğumuz hayalleri yaşıyoruz. Zorlu bir süreçti. Bize destek verenlere sonsuz teşekkürler" dedi

İzmir'de 10 ay önce dünyaya gelen Pera Başkes'e, doğduktan 9 gün sonra SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Topuktan alınan kan ile erken tanı koyulan ilk bebek olan Pera'nın Dubai'deki tedavisi için yürütülen kampanya 8 ayda tamamlandı. Karşıyaka ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi baba Burak Başkes ve peyzaj mimarı anne Deniz Başkes (28) ile Dubai'ye giden Pera bebek, Zolgensma ilacını alan en küçük çocuklardan biri olacak.

9 GÜNLÜKKEN TEŞHİS KONULDU

Pera'nın 18 Temmuz 2022'de dünyaya geldiğini ve Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya başladığı topuk kanından SMA taraması ile 9 günlükken teşhisin konulduğunu anlatan Burak Başkes, "Kampanyamız 8 ay sürdü. 1 milyon 823 bin dolar toplandı. 6 Mayıs'ta, Pera ve eşimle Dubai'ye geldik. Geldiğimizden itibaren hastanedeki işlemlere başlandı. Bu süreçte Pera'nın kan tahlilleri ve fiziksel muayeneleri yapılıyor. Fizik tedavi görüyor. İlaç siparişi verildi, firmadan ilaç bekliyoruz. Bu ayın sonunda Pera da ilaca hazır olduğunda ilaç uygulanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Tedavinin yaklaşık 6 ay süreceğini belirten Başkes, Zolgensma'nın alınmasının 1 saatlik süreç olduğunu söyleyerek, "İlaç sadece 1 saatte alınıyor ama ilaçtan sonra da hastanın kontrolü ve takibi yapılıyor. Fizik tedavi seanslarına devam edilecek. Bu süreçte Pera'nın kan değerleri sürekli takip edilecek. Kaslarının gelişimi için fizyoterapi bundan sonra hayatımızda bir spor olacak" dedi.

'HAYALLERİMİZİ YAŞIYORUZ'

Pera'nın ilacı erken almasıyla avantaj yakalayacağını ifade eden Burak Başkes, kızlarının diğer bebeklere de emsal olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Aylar önce kurduğumuz hayalleri yaşıyoruz. Zorlu bir süreçti. Kimsenin evladının şifası için bu süreci yaşamamasını dilerim. Şu an devam eden kampanyaların bir an önce tamamlanmasını ve bu ilaca ihtiyacı olan çocukların acil şifa bulmasını diliyorum. Tüm temennimiz bu. Kampanyası devam eden hastalar için de destek istiyoruz. Bu destekler devam etsin. Kızımız için burada bulunmak çok güzel bir duygu."