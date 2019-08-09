Torbalı, 50 yıl rahat edecek

Torbalı Belediyesi, Torbalı’nın önümüzdeki 50 yıllık imar sorununun çözülmesi için düğmeye bastı. Torbalı’daki konut alanlarındaki imar planı revizyonunu önerisi dün meclise getirildi.

Torbalı Belediye meclisinin, ağustos ayı olağan toplantısı dün gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İsmail Uygur, başkanlığında toplanan meclis, Torbalı’nın konut alanlarında beklenen imar planı revizyonunu İmar Komisyonu’na havale etti. Tapusuz noktalar, yüksek binalara izin verilmemesi, yeni alanların imara açılamaması ve bu nedenlerden dolayı konut fiyatlarının yükselmesinden dolayı imar revizyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyuldu.

Torbalı’da yaşayanların talebi doğrultusunda hazırlanacak olan plan önerisi, İmar Komisyonu’nda görüşülüp önümüzdeki ay yeniden meclise getirilecek. Yeni planla birlikte söz konusu yerleşim alanının gelecekte sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan alacakları yerleşim birimlerinin belirlenmiş olacak.



Torbalı Belediyesi, ilçenin gelecek 50 yıllık imar sorununu ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Torbalı’da konut alanlarında yaşayanların imar taleplerini karşılamak amacıyla yer alan düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, ticaret-konut (TİCK) alanlarına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu hazırlanacak.

İmar Komisyonu’nda detayları şekillenecek olan yeni imar revizyon planı önümüzdeki 50 yılı kapsayacak. Torbalı’yı da rahatlatacak olan yeni imar revizyon planı Torbalı Belediyesi Meclisi’nde görüşüldükten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geçecek.

Ticaret canlanacak

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "İmar revizyonuyla ilçe genelindeki büyük bir sorun ortadan kalkacak. Bölge şehirleşme açısından iyi bir hız yakalayabilecek duruma gelecek. Yapılaşmaya uygun olmayan, geometrik açıdan çok sıkıntılı parseller de düzenlenmelere tabi olacak. Bu sıkıntılı parsellerin, formlarını yeni planlama ile düzeltmiş olacağız. Torbalı’nın birçok yerine aynı zamanda daha düzgün ticaret merkezleri yapılabilme imkânı doğacak. Buralarda ciddi bir ticari hacim ve yapılaşma meydana gelecek. " ifadelerini kullandı.