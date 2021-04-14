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Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı!

İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı!
14 Nisan 2021 Çarşamba 08:41

Alınan bilgiye göre İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı 57 yaşındaki İsmail Uygur gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alıdı.

6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.

Etiketler; #izmir #torbalı belediye başkanı #ismail uygur
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