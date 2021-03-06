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Torbalı Belediye Başkanı'nın apartmanında yangın!

İzmir'in Torbalı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Torbalı Belediye Başkanı'nın apartmanında yangın!
06 Mart 2021 Cumartesi 08:38

Yangın, saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile ailesinin de yaşadığı daireye sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın, nedeniyle İsmail Uygur, eşi Afet Uygur ve çocukları Ege Uygur'un yanı sıra 4 apartman sakini dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 7 kişiyi Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavileri tamamlanan 5 kişi taburcu olurken, Uygur çiftinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Tedavisi devam eden Uygur çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yangın #torbalı yangın #ismail uygur
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