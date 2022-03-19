Torbalı Belediyesi 3 taşınmazı satışa çıkartıyor

Torbalı Belediyesi 3 adet arsayı satışa çıkardıklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Torbalı Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 3 arsayı ihale ile satacak.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile artırma ihalesi yapılacak.

İhale, 29 Mart 2022 tarihinde Torbalı Belediyesinin Muratbey Mah. 3564 Sk. No.: 25 Torbalı/İZMİR adresinde bulunan, Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.



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