Torbalı Belediyesi'nden İBB'ye Hamidiye desteği

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi kazanarak İBB Başkanı olmasının ardından bazı kamu kurumları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hamidiye Su ile anlaşmalarını iptal ederken Torbalı Belediyesi tüm tesislerinde Hamidiye su kullanma kararı aldı.

İBB iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.'ye, seçimlerin ardından yönetimin değişmesiyle bazı kamu kurumlarının ambargo uygulamaya başlamasına yönelik tepkiler sürüyor. İBB personelinin maaşlarının yatırıldığı kamu bankasının Hamidiye Su almayı bırakmasının ardından Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS, personeli için yıllık 5 bin damacana su alımı anlaşmasını iptal etmişti. Bu tartışmalar sürerken yeni kurumlar İBB şirketi Hamidiye Su ile anlaşmaya başladı. Bunlardan biri de Torbalı Belediyesi oldu.

Torbalı halkı çok sevdi

İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından üretilen Hamidiye Su, Torbalı Belediyesi'ne ait işletmelerde (Beyaz Kafe, Kır Kahvesi, Çamlık Kafe, Hipodrom Kafe, İstasyon Kafe, Aquapolis Yüzme Havuzu, BKM Sineması) kullanılmaya başlandı. İzmir'de de başlayan seferberlik kapsamında Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur Torbalı Belediyesi işletmelerinde Hamidiye Su kullanılmasının talimatı verdi. Belediyeye ait kafe ve sosyal tesislerin bağlı bulunduğu Torbel Müdürü İsmail Takak, "Başkanımızın talimatıyla bir süredir belediye tesislerimizde Hamidiye su kullanıyoruz. İlgiden ve destekten de memnunuz. Torbalılılar Hamidiye suyu çok sevdi." ifadelerini kullandı.