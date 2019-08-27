Torbalı Belediyesi’nden işsizliğe neşter

Torbalı Belediyesi, sanayi üssü olan Torbalı’da, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü meslek fabrikası projesini hayata geçiriyor. İşsiz vatandaşı önce meslek sahibi ardından da iş sahibi yapacak olan belediye, kalifiye eleman sorununu da ortadan kaldıracak

800’ü aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu Torbalı’da hem işsizliği hem de sanayi kuruluşları ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi düğmeye bastı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayacak olan Torbalı Belediyesi ilk görüşmeyi dün gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İsmail Uygur’un talimatı ile gerçekleşen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ve Meslek Eğitimleri Koordinatörü Ebru İnci katılırken, Torbalı Belediyesi’nden de Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Özkan Yıldız, Ali Yakupoğlu ve Torbalı Belediyesi Çaybaşı Koordinatörü Ömer Şentürk toplantıda hazır bulundu.

Teorik ve pratik

Torbalı Belediyesi, İzmir’in sanayi üssü olan Torbalı’da, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü meslek fabrikası projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı yetiştirilecek. Teorik ve pratik eğitimlerle meslek sahibi olacak olan işsizlere eğitimler sonunda sertifikaları verilecek. İşletmeler ve fabrikalarla da protokol yapacak olan Torbalı Belediyesi, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri böylelikle de iş sahibi yapmış olacak. Teorik eğitimlerin Çaybaşı Belediye Hizmet Binası’nda yapılacağı ifade edilirken, pratik eğitimler ise fabrika ve işletmelerde gerçekleşecek.

Protokol imzalanacak

Kadınların da kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına pozitif ayrımcılığa tabi tutulacağı proje kapsamında başlangıçta ihtiyaç duyulan aşçılık, pastacılık, diki- nakış gibi kurslar açılacak. Bunların yanı sıra bilgisayarlı muhasebe, ön muhasebe, torna, CNC operatörlüğü, tesfiye, kaynakçılık gibi kurslar açılacak ve sertifikalar eğitimler sonunda kursiyerlere verilecek. Bu belgeleri alanların istihdam ve işe alımlarında da Torbalı Belediyesi hem referans olacak hem de fabrikalarla protokoller imzalayıp istihdamı sağlamış olacak. Kurslara katılmak için herhangi bir kriter bulunmazken, başvurular kısa bir süre sonra Torbalı Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Birimi’nden bireysel olarak yapılacak.

Sıkı takipte

Proje ile ilgili bilgi veren Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız, “Belediye Başkanımız İsmail Uygur’un özellikle üzerinde durduğu bir projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bu proje ile Torbalı’da orta ve uzun vadede işsizlik azaltılacak ve giderek derinleşen yoksulluğun da önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan’ın da ifade ettiği gibi Torbalı İzmir’in sanayi üssü ve ne yazık ki işsizliğin hakim olduğu bir ilçe. İşsizliğin önüne önce bireyleri meslek sahibi ederek geçilecektir. Burada belediye olarak sorumluluk alıp hem kurumlar ile protokoller yapıp kursiyerlerimizin iş sahibi olmasını sağlayacağız hem de bir nebze de olsa kalifiye eleman sorununu azaltacağız” ifadelerini kullandı.