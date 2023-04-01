Torbalı Belediyesi’nden spora dev yatırım

Torbalı Belediyesi, ilçeye dev spor kompleksi kazandıracak. Torbalı Belediyesi, (Merinos-Sasa) Erdemoğlu Holding arasında imzalanan protokolle Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan belediyeye ait arsaya kapalı spor salonu, tenis kortu yapılacak.

Torbalı Belediyesi ilçeye yatırım kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar onlarca projeyi hayata kazandıran Torbalı Belediyesi, (Merinos-Sasa) Erdemoğlu Holding ile Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan belediyeye ait arsaya yapılacak olan kapalı spor salonu, tenis kortu ve peyzaj düzenlemesi ile ilgili protokol imzaladı. Dün gerçekleşen imza törenine Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu katıldı. Taraflar, 800 metrekarelik projenin ilgili yükümlülüklerini imzalarken, Erdemoğlu böylelikle ülke genelindeki sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Bugüne kadar hayatakazandırdığı sosyal sorumluluk projeleri ile ülkemize cami, okul, taziye evi, polis merkezi, öğrenci yurdu, sağlık ocağı, müze ve park gibi tüm toplumun faydalanacağı hizmetleri kazandıran (Merinos-Sasa) Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, şimdi de Torbalı’ya da dev bir spor tesisin yapılmasına katkı sağlayacak.





PROJENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Bölge halkının yoğun isteği üzerine hayata geçirilecek olan projenin detayları da belli oldu. Cumhuriyet Mahallesi Halk Yapı Sitesi içerisinde bulunan alana yapılacak olan kapalı spor salonunda izleyiciler için tribün bölümü de olacak. 800 metrekarelik alana yapılacak olan proje 1 yıldan kısa bir sürede tamamlanarak faaliyete geçecek. Projeye Torbalı Belediyesi Merinos İbrahim Erdemoğlu Kapalı Spor Salonu ismi verileceği belirtilirken, projenin detayları da geçtiğimiz şubat ayı meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilmişti.



TEKİN: “PROJEMİZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Torbalı’ya yeni bir spor kompleksi kazandırılacağının müjdesini veren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Sosyal sorumluluk projeleri ile camilerden, taziye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı ülkemize kazandıran (Merinos-Sasa) Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile ilçemiz için dev bir protokole imza attık. İmzaladığımız protokolle, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi'nde belediyemize ait alanda Kapalı Spor Salonu ve Tenis Kortunu içinde barındıran Spor Kompleksi yapılacak. Hayırsever İş İnsanı İbrahim Erdemoğlu'na şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Öte yandan (Merinos-Sasa) Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, spor kompleksinin Torbalı’ya hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

