Torbalı CHP'den açıklama: Onların seviyesine inmeyeceğiz!

Torbalı Belediyesi'nde yapılan seçimler tartışmalara neden olmuştu. AK Parti seçimi yargıya taşıyacağını açıkladı. Konuyla ilgili CHP'den de açıklama geldi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesi sonrası önceki gün Torbalı Belediye Meclisi'nde yeni başkan için seçim yapılmıştı. Seçim sonrası kazanan CHP'nin adayı Mithat Tekin olmuştu. Tartışmalı geçen seçim sonrası açıklama yapan AK Parti konuyu yargıya taşıdığını açıkladı. Konuyla ilgili CHP Torbalı İlçe Başkanlığı da yazılı bir açıklama yaptı.

Torbalı CHP'nin açıklaması şöyle:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partili olmanın, Türkiye’de AKP’ye rağmen temiz ve ahlaklı siyaset yapmanın onurunu yaşayan, Türkiye ve Torbalı sevdalısı neferleriz. Torbalı belediye meclisi, rahmet ve minnetle andığımız Sayın Belediye Başkanımız İsmail Uygur’un vefatının ardından, Torbalıya hizmet edecek yeni başkanı seçmek için dün toplanmış ve her yönüyle yasalara ve demokrasiye uygun bir seçim gerçekleştirmiştir. Bizler AKP’nin yaptığı gibi hiçbir meclis üyesini suçlamak, meclis üyelerine iftira atmak, yapılan demokratik seçime gölge düşürmek gibi bir yolu tercih etmeyeceğiz. Bize göre, Torbalı Meclisinde görev yapan tüm meclis üyeleri Torbalı’nın çıkarı için çalışacak meclis üyeleridir. Çünkü bunu, kendilerini seçen Torbalı halkına borçludurlar. Bizler öncelikle, Torbalı halkının 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya koyduğu milli iradeye ve tercihe sahip çıkmak, Torbalı halkının sandıkta verdiği kararın, siyasi pazarlıklarla değişmesini engellemek için, Torbalı belediyesi CHP grubu meclis üyelerimizle birlikte blok olarak hareket ettik. Ve bu hareketin sonucunda da, şerefli ve onurlu meclis üyelerimizin blok şekilde sergilediği tavırla, Sayın Mithat Tekin’i Torbalı belediye başkanı olarak seçtik.

31 Mart seçimlerinin ilk sonuçları sonrasında, İstanbul’da yaşanan utanç verici tablolar, ülkedeki adaletsizlikler, yasa tanımazlıklar ortadayken, kimse bize ahlak dersi vermeye kalkmasın. Torbalı halkının iradesine saygı göstermeksizin, aday çıkarmaları bile siyasi ahlak gereği tartışılacak olanların, kaybettikleri her seçim sonrası sergiledikleri çirkin tavrı biliyor ve onların seviyesine inmeyeceğimizi beyan ediyoruz. Onların meclis üyelerimize, partimize ve yöneticilerimize sarf ettikleri tüm hakaretlere cevabı verecek olan Torbalı halkıdır. Bizim Torbalı’da ilkeli, onurlu ve Torbalılara yakışır bir duruş sergileyen 17 Meclis üyemiz var ve hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bizler şimdi, rahmetli başkanımız İsmail Uygur’un bıraktığı yerden, Sayın Belediye Başkanımız Mithat Tekin ile birlikte Torbalı için çalışmaya, ilçe halkımızın sorunlarına çözüm üretmeye odaklandık. Siyasi tartışmalarla, aslı astarı olmayan yakıştırmalarla kaybedecek vaktimiz yok."