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Torbalı CHP'den 'kaos' açıklaması

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un ölümünden sonra bugün başta yandaş ulusal gazeteler olmak üzere birçok gazete ve haber sitesinde Torbalı’da bir kaos, bir koltuk kavgası algısı oluşturulmak istenmesi üzerine Torbalı CHP’den bir açıklama geldi

Torbalı CHP'den 'kaos' açıklaması
20 Nisan 2021 Salı 14:14

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un ölümünden sonra bugün başta yandaş ulusal gazeteler olmak üzere birçok gazete ve haber sitesinde Torbalı’da bir kaos, bir koltuk kavgası algısı oluşturulmak istendi. Bu duruma tepki gösteren Torbalı CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın, “Bizi yine yanıltmadılar. Başkanımızı dün toprağa verdik. Bugün tetikçi gazeteleriyle parti içerisinde kaos varmış gibi haber yaptırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi meclisi içerisinde kargaşa çıkararak, kendi adaylarını belediye başkanı yapma hevesindelerse biz bunu yemez anca gargara yaparız” ifadelerini kullandı.


KİMSE KOLTUK HESABI YAPMASIN


‘Bizim üzerimizden kimse koltuk hesabı yapmasın’ diyen Başkan Günaydın, “Acımız çok taze, siyaset de bir o kadar acımasız. Torbalı, başkanının acısını yaşarken, gazete sayfalarında Torbalı siyasetini dizayn etmek isteyenlere cevabımız şudur: Biz önce Torbalılı sonra Cumhuriyet Halk Partiliyiz. İsmail Uygur, ‘Ben sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadım’ derdi. Biz de efsane başkanımızın dediği gibi, partili ve Torbalılı vatandaşların başını öne eğdirmeyeceğiz. Bize yakışan Torbalı’nın İsmail Uygur’a emanet ettiği belediyeye sahip çıkmaktır. Ben 18 arkadaşıma sonuna kadar kefilim. Muhalefete ise buradan naçizane bir önerim var. Kamuoyunun merak ettiği kim başkan olacak konusunu, ulusal gazetelerde haber yaptırdınız. Bu durumdan Torbalı halkı da net bir cevap alamadı ben de. Siyaseti yakıştığı gibi yapalım. Neyse niyetiniz, çıkın söyleyin. İnsanları ve kamuoyunu algıyla yönetmeye çalışmayın. Biz de en yakın sürede gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe yöneticilerimizle bir araya gelerek ortak bir karar vereceğiz. Biz bize yakışanı yapacağız. Torbalı halkı hiç stres yaşamasın müsterih olsun” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #torbalı #Torbalı Belediyesi #ismail uygur #chp
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