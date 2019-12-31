Torbalı cinayetlerinde yeni detaylar ortaya çıkıyor

Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gizlendiği yakının evinde vurularak yakalanan zanlı Enver Yıldız'ın öldürdüğü Hatice Gülcemal'in meme kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Gülcemal ve ailesinin, olayın yaşandığı eve 1 hafta önce Torbalı'nın bir başka mahallesinden taşındıkları belirtildi.

3 hastane dolaştı

İki kişinin katil zanlısı Enver Yıldız, sağlık kontrolleri nedeniyle 3 hastane dolaştı. Enver Yıldız önce Torbalı'daki bir özel hastaneye götürüldü. Ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen zanlı, burada tutuklu ve hükümlüler için ayrılan bölümde yer olmaması nedeniyle Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kırıkları da bulunan zanlının tedavisinin ardından servise çıkarılacağı bildirildi.